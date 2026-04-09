بازگشت فعالیت نهادهای اجرایی اصفهان به روال عادی/ الزام حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در ادارات

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان از تداوم فعالیت نهادهای های اجرایی استان با ۱۰۰ درصد حضور کارکنان از شنبه ۲۲ فروردین جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان ، ابراهیم معتمدی شامگاه پنجشنبه افزود: فعالیت نهادهای اجرایی استان با ۱۰۰ درصد حضور کارکنان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه و در روزهای پنجشنبه همچنان به صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: نظارت بر خدمت‌رسانی بهینه به شهروندان بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و نحوه کار نهادهای آسیب دیده در جنگ مطابق با نظر رییس دستگاه باید به گونه ای باشد که خللی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نگردد.

معتمدی اضافه کرد: دستگاه های خدمات رسان شامل شهرداری ها، مراکز درمانی، نظامی و انتظامی و واحدهای عملیاتی از شمول این دستورالعمل مستثنی می باشند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
