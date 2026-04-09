بازگشت فعالیت نهادهای اجرایی اصفهان به روال عادی/ الزام حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان در ادارات

به گزارش ایلنا از اصفهان ، ابراهیم معتمدی شامگاه پنجشنبه افزود: فعالیت نهادهای اجرایی استان با ۱۰۰ درصد حضور کارکنان روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۷ و ۳۰ دقیقه صبح تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه و در روزهای پنجشنبه همچنان به صورت دورکاری خواهد بود.

وی افزود: نظارت بر خدمت‌رسانی بهینه به شهروندان بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است و نحوه کار نهادهای آسیب دیده در جنگ مطابق با نظر رییس دستگاه باید به گونه ای باشد که خللی در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نگردد.

معتمدی اضافه کرد: دستگاه های خدمات رسان شامل شهرداری ها، مراکز درمانی، نظامی و انتظامی و واحدهای عملیاتی از شمول این دستورالعمل مستثنی می باشند.

انتهای پیام/