رئیس اورژانس استان خبر داد:

4 مصدوم؛ ریزش سقف یک ساختمان در شهر یزد حادثه آفرید

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد به وقوع حادثه ریزش آوار ساختمان در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: بر اثر ریزش سقف ساختمانی در شهر یزد، 4 نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، جواد سهیلی افزود: حادثه بعدازظهر امروز رخ داد و بلافاصله بعد از دریافت تماس، کدهای امدادی اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند. مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رهنمون یزد منتقل شدند. از علت حادثه، خبری منتشر نشده است.

