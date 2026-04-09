رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

5 کشته و مصدوم نتیجه انحراف از مسیر کشنده ولوو در آزادراه قزوین-کرج

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: انحراف یک کشنده ولوو در کیلومتر 26 آزادراه قزوین-کرج و برخورد با آن خودروی سمند منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان این خودرو و مصدوم شدن 4 سرنشین دیگر شد.

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: عصر امروز انحراف یک کشنده ولوو در باند جنوبی کیلومتر 26 آزادراه قزوین-کرج و برخورد با آن خودروی سمند و پژو منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان سمند و مصدوم شدن 4 سرنشین دیگر شد.

وی اضافه کرد: این حادثه جاده‌ای باعث ایجاد ترافیک 10 کیلومتری برای حدود 2 ساعت در باند جنوبی آزادراه شده بود که با اقدامات پلیس و دستگاه‌های امدادی بازگشایی و ترافیک تخلیه شده است.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه این تصادف در حوالی نیروگاه شهیدرجایی رخ داده است، گفت: اگر هموطنان بیماری زمینه‌ای دارند که می‌تواند در هشیاری آنها اثرگذار باشد، به هیچ‌وجه به رانندگی نپردازند. تبعات این کار می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. 

سرهنگ تقی‌خانی افزود: در هر صورت علت این حادثه منوط به بررسی‌های بیشتر و تحقیقات بعدی است.

ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
