5 کشته و مصدوم نتیجه انحراف از مسیر کشنده ولوو در آزادراه قزوین-کرج

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: عصر امروز انحراف یک کشنده ولوو در باند جنوبی کیلومتر 26 آزادراه قزوین-کرج و برخورد با آن خودروی سمند و پژو منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان سمند و مصدوم شدن 4 سرنشین دیگر شد.

وی اضافه کرد: این حادثه جاده‌ای باعث ایجاد ترافیک 10 کیلومتری برای حدود 2 ساعت در باند جنوبی آزادراه شده بود که با اقدامات پلیس و دستگاه‌های امدادی بازگشایی و ترافیک تخلیه شده است.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه این تصادف در حوالی نیروگاه شهیدرجایی رخ داده است، گفت: اگر هموطنان بیماری زمینه‌ای دارند که می‌تواند در هشیاری آنها اثرگذار باشد، به هیچ‌وجه به رانندگی نپردازند. تبعات این کار می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.

سرهنگ تقی‌خانی افزود: در هر صورت علت این حادثه منوط به بررسی‌های بیشتر و تحقیقات بعدی است.

