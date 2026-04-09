رئیس پلیس راه استان خبر داد؛
5 کشته و مصدوم نتیجه انحراف از مسیر کشنده ولوو در آزادراه قزوین-کرج
رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: انحراف یک کشنده ولوو در کیلومتر 26 آزادراه قزوین-کرج و برخورد با آن خودروی سمند منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان این خودرو و مصدوم شدن 4 سرنشین دیگر شد.
سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: عصر امروز انحراف یک کشنده ولوو در باند جنوبی کیلومتر 26 آزادراه قزوین-کرج و برخورد با آن خودروی سمند و پژو منجر به کشته شدن یکی از سرنشینان سمند و مصدوم شدن 4 سرنشین دیگر شد.
وی اضافه کرد: این حادثه جادهای باعث ایجاد ترافیک 10 کیلومتری برای حدود 2 ساعت در باند جنوبی آزادراه شده بود که با اقدامات پلیس و دستگاههای امدادی بازگشایی و ترافیک تخلیه شده است.
فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه این تصادف در حوالی نیروگاه شهیدرجایی رخ داده است، گفت: اگر هموطنان بیماری زمینهای دارند که میتواند در هشیاری آنها اثرگذار باشد، به هیچوجه به رانندگی نپردازند. تبعات این کار میتواند جبرانناپذیر باشد.
سرهنگ تقیخانی افزود: در هر صورت علت این حادثه منوط به بررسیهای بیشتر و تحقیقات بعدی است.