خسارت حدود ۴ همتی سیل فروردین به شهرستان جهرم

به گزارش ایلنا، سجاد مطهرنیا امروز پنج‌شنبه، ۲۰ فروردین در جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان جهرم با ارائه گزارشی از وضعیت مناطق آسیب‌دیده سیل ششم فروردین این شهرستان گفت: ارزیابی دقیق خسارات از نخستین ساعات بامداد جمعه، هفتم فروردین آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس آمار اولیه، در بخش مسکونی ۱۰۰ واحد شهری و ۱۹۵ واحد روستایی نیاز به احداث مجدد دارند. همچنین ۱۶۲۵ واحد شهری و ۱۱۵ واحد روستایی نیز در لیست واحدهای تعمیری قرار گرفته‌اند.

مطهرنیا با اشاره به خسارت سنگین به بخش اقتصاد شهرستان افزود: ۱۱۱۵ واحد صنفی دچار خسارت شده‌اند که ارزش ریالی آن قریب به یک هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به گفته فرماندار ویژه شهرستان جهرم از سرجمع خسارت‌های ارزیابی شده، ۳۱ درصد مربوط به واحدهای تجاری، ۲۹ درصد متعلق به واحدهای مسکونی، ۲۰ درصد مربوط به بخش کشاورزی شهرستان، ۱۰ درصد متعلق به تاسیاست، مستحدثات و تجهیزات شهری شهرداری جهرم و ۱۰ درصد مابقی مربوط به سایر نهادها، سازمان ها و ادارات بوده است.

رئیس شورای مدیریت بحران شهرستان جهرم ضمن تمجید از مجاهدت شبانه‌روزی اعضای شورای بحران بیان کرد: با توجه به ابعاد ویرانگر این بحران، پیش‌بینی تلفات جانی بسیار بیش از آمار فعلی بود که کنترل این وضعیت جز با لطف خدا و تلاش امدادگران ممکن نبود. امروز با افتخار می‌گوییم که علی‌رغم حجم آسیب‌ها، چهره شهر بازسازی شده و آب از تمامی املاک تجاری و مسکونی تخلیه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس نیز در این جلسه اظهار کرد: میزان بارندگی‌های اخیر فراتر از توان زیرساختی یک شهرستان بود. لازم است تمامی خدمات انجام شده به صورت شفاف به مردم اطلاع‌رسانی شود.

محمود رضایی کوچی افزود: ما پس از نهایی شدن برآورد دقیق خسارات، با تمام توان از طریق منابع ملی و کشوری با حمایت نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات و جبران آسیب‌ها پیگیری خواهیم کرد.

وی همچنین بر تدارک تداوم عملیات پاکسازی تأکید کرد و گفت: اگرچه مشکلات عمده حل شده است، اما شهر همچنان به پاکسازی نهایی نیاز دارد؛ بنابراین شهرداری‌هایی که به عنوان معین همکاری کردند، در صورت لزوم تا پایان عملیات در کنار مدیریت شهری جهرم خواهند ماند.

غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، در ادامه‌ این جلسه با قدردانی از عملکرد مثبت دستگاه‌های امدادی اظهار کرد: در بازدیدی که از سطح شهر جهرم داشتم خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، وضعیت شهرستان جهرم به یک پایداری نسبی و حالت نرمال رسیده است. عملکرد فرماندار ویژه جهرم به عنوان رئیس شورای مدیریت بحران و همچنین اعضای شورای مدیریت بحران در مواجهه با سیلاب و اقدامات پس از آن مورد قبول و شایسته تقدیر است.