افزایش ۳۵ درصدی مراجعه به مراکز اهدای خون استان یزد
سرپرست انتقال استان یزد از افزایش قابل توجه آمار مراجعان و اهداکنندگان خون در استان یزد، درجنگ آمریکایی- صهیونی خبر داد و سهم مشارکت بانوان، جوانان و بار اولیها در این رابطه را چشمگیر دانست.
به گزارش ایلنا از یزد، هایده جوادزاده اظهار کرد: تعداد مراجعان به مراکز انتقال خون استان یزد، از ابتدای جنگ تحمیلی سوم، یعنی از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا چهاردهم فروردین ۱۴۰۵ نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل ۳۵ درصد و میزان اهدای خون نیز حدود ۳۱.۵ درصد رشد داشته است.
وی افزود: میزان اهدای خون توسط بانوان یزدی دارای رشد قابل توجهی بوده به طوری که سهم این قشر از مجموع اهدای خون از عدد ۴.۵ درصد به ۶.۵ درصد افزایش داده است.
جوادزاده، مراجعه جوانان، بانوان و بار اولیها به مراکز اهدای خون استان یزد در ایام تجاوز دشمن به کشورمان را چشمگیر دانست و گفت: تعداد مراجعان در بازه زمانی مذکور به ترتیب ۶۷، ۱۴۰ و ۸۹ درصد رشد داشته است.وی ادامه داد: اهدای خون توسط جوانان و بانوان و بار اولیها نیز در همین مدت به ترتیب ۶۳، ۱۶۰ و ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این رشد نشاندهنده همبستگی و همراهی فوقالعاده مردم در امر اهدای خون است که به تأمین نیازهای بیماران کمک شایانی کرده است.
سرپرست انتقال خون استان یزد در پایان از اصحاب رسانه و همکاران خود نیز سپاسگزاری کرد و گفت: نقش فعال رسانهها در افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت اهدای خون درخور تقدیر است و همچنین بدون تلاشهای ایثارگرانه همکاران انتقال خون، دستیابی به این موفقیت ممکن نبود.