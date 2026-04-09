به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در نشست میز انرژی استان که با حضور فعالان این عرصه برگزار شد، به چالش‌های واگذاری زمین اشاره کرد و اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری زمین‌های واقع در حریم شهرها که پتانسیل احداث نیروگاه خورشیدی دارند، اقدام کند.

وی افزود: انتظار می‌رود اداره کل منابع طبیعی و امور اراضی، سرعت عمل بیشتری در فرآیندهای قانونی در تسهیل این واگذاری‌ها داشته باشند.

​جمالی‌نژاد با اشاره به ضرورت چابک‌سازی کارگروه‌های تصمیم‌ساز، تاکید کرد: جلسات کارگروه ماده ۲۱ باید در زمان مقرر تشکیل شود و در موارد خاص و فوری، صورتجلسات به صورت دستگردان تنظیم گردد تا هیچ پروژه‌ای پشت درب‌های بسته اتاق‌های فکر متوقف نماند.

استاندار اصفهان با تاکید به صیانت از حقوق بیت‌المال هشدار داد: زمین‌هایی که واگذار شده اما بدون دلیل موجه، عملیات اجرایی در آن‌ها آغاز نشده است، باید سریعاً در مسیر فسخ قرارداد و بازپس‌گیری قرار گیرند.

​وی با اشاره به حل مشکلات برخی پروژه‌های بزرگ مانند نیروگاه «پاتله» گفت: در برخی مناطق، معارضین بدون دلیل موجه مانع کار شده و حتی به تجهیزات پیمانکاران آسیب می‌زنند، لذا فرمانداران موظف هستند امنیت کامل این پروژه‌ها را تامین کنند.

جمالی‌نژاد گفت: در همین راستا به عنوان مصداق نمونه از فرمانداری‌ شهرضا انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر مشکلات مربوط به نیروگاه هلدینگ خلیج‌فارس و ساتبا را برطرف کرده و اجازه ندهد مسیر توسعه استان با رفتارهای غیرقانونی مسدود شود.

انتهای پیام/