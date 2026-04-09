استاندار اصفهان:
اراضی راکد خلع ید میشود
استاندار اصفهان با اشاره به برخی ناهماهنگیها در واگذاری اراضی و ایجاد مانع برای پیمانکاران پروژههای ملی، بر لزوم ورود قاطع فرمانداران به موضوع تامین امنیت سرمایهگذاران و برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در نشست میز انرژی استان که با حضور فعالان این عرصه برگزار شد، به چالشهای واگذاری زمین اشاره کرد و اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری زمینهای واقع در حریم شهرها که پتانسیل احداث نیروگاه خورشیدی دارند، اقدام کند.
وی افزود: انتظار میرود اداره کل منابع طبیعی و امور اراضی، سرعت عمل بیشتری در فرآیندهای قانونی در تسهیل این واگذاریها داشته باشند.
جمالینژاد با اشاره به ضرورت چابکسازی کارگروههای تصمیمساز، تاکید کرد: جلسات کارگروه ماده ۲۱ باید در زمان مقرر تشکیل شود و در موارد خاص و فوری، صورتجلسات به صورت دستگردان تنظیم گردد تا هیچ پروژهای پشت دربهای بسته اتاقهای فکر متوقف نماند.
استاندار اصفهان با تاکید به صیانت از حقوق بیتالمال هشدار داد: زمینهایی که واگذار شده اما بدون دلیل موجه، عملیات اجرایی در آنها آغاز نشده است، باید سریعاً در مسیر فسخ قرارداد و بازپسگیری قرار گیرند.
وی با اشاره به حل مشکلات برخی پروژههای بزرگ مانند نیروگاه «پاتله» گفت: در برخی مناطق، معارضین بدون دلیل موجه مانع کار شده و حتی به تجهیزات پیمانکاران آسیب میزنند، لذا فرمانداران موظف هستند امنیت کامل این پروژهها را تامین کنند.
جمالینژاد گفت: در همین راستا به عنوان مصداق نمونه از فرمانداری شهرضا انتظار میرود هرچه سریعتر مشکلات مربوط به نیروگاه هلدینگ خلیجفارس و ساتبا را برطرف کرده و اجازه ندهد مسیر توسعه استان با رفتارهای غیرقانونی مسدود شود.