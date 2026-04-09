ساقط شدن پهباد صهیونیستی در شوشتر، تلفات انسانی برجا گذاشت
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از هدف قرار گرفتن و سقوط یک فروند پهپاد دشمن صهیونیستی در شامگاه چهارشنبه در محدوده روستای غلام از توابع شوشتر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: یک فروند پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در محدوده روستای غلام، بخش میانآب شهرستان شوشتر، توسط پدافند هوایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد اصابت قرار گرفت و ساقط شد.
وی افزود: در پی سقوط این پهپاد، ۶ نفر از اعضای یک خانواده زخمی و یک دختر بچه هفتساله به شهادت رسید.
به گفته حیاتی، نیروهای امدادی و امنیتی بلافاصله پس از وقوع حادثه در منطقه حاضر شدند و اقدامات لازم برای انتقال مصدومان و بررسی ابعاد حادثه در حال انجام است.