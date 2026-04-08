آتش سوزی یک واحد مسکونی در سنندج
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج از وقوع یک فقره آتش سوزی در واحد مسکونی خبر داد و گفت: ساعتی پیش این واحد مسکونی در شهرک وحدت سنندج دچار حریق شد.
به گزارش ایلنا، بختیار شافعی اظهار کرد: این حادثه از طریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اطلاع داده شد و بلافاصله آتش نشانان از۲ایستگاه به محل حادثه اعزام و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
وی با اشاره به اینکه آتش در طبقه آخر یک ساختمان هفت طبقه اتفاق افتاده بود، گفت: آتشنشانان با تلاشهای انجام شده در سریعترین زمان ممکن آتش را مهار کردند.
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج با اشاره اینکه آتشسوزی بدلیل انفجار گاز اتفاق افتاده است، یادآور شد: این حادثه تلفات جانی نداشه و فقط یک نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شده است.