آتش سوزی یک واحد مسکونی در سنندج

به گزارش ایلنا، بختیار شافعی اظهار کرد: این حادثه از طریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اطلاع داده شد و بلافاصله آتش نشانان از۲‌ایستگاه به محل حادثه اعزام و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه آتش در طبقه آخر یک ساختمان هفت طبقه اتفاق افتاده بود، گفت: آتش‌نشانان با تلاش‌های انجام شده در سریعترین زمان ممکن آتش را مهار کردند.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج با اشاره اینکه آتش‌سوزی بدلیل انفجار گاز اتفاق افتاده است، یادآور شد: این حادثه تلفات جانی نداشه و فقط یک نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل شده است.

