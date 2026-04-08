مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اعلام کرد:

دستگیری فرد مرتبط با گروهک نفاق در شهرستان انار استان کرمان / 3 بمب دست‌ساز کشف شد

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان کرمان با صدور اطلاعیه‌ای به دستگیری یکی از عوامل گروهک‌های معاند اشاره داشته و اعلام کرد: یک فرد مرتبط با گروهک نفاق در شهرستان انار از توابع این استان شناسایی و دستگیر شد. در این راستا 3 بمب دست‌ساز نیز کشف شده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: در پی رصدهای اطلاعاتی و امنیتی، فردی که با گروهک نفاق در ارتباط بود، در یک عملیات دقیق اطلاعاتی، توسط پلیس امنیت عمومی شهرستان انار شناسایی و دستگیر شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان کرمان در اطلاعیه فوق به کشفیات به دست آمده در مخفیگاه متهم اشاره کرده و آورده است: در بازرسی‌های انجام شده از مخفیگاه این متهم، 3 بمب دست‌ساز، مقادیری مواد اولیه ساخت مواد منفجره و تعدادی سلاح سرد، کشف و ضبط شده است.

