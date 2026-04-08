دستگیری یکی از لیدرهای اصلی اقدامات ضدامنیتی دشمنان در شهرستان آستارا

به گزارش ایلنا، سرهنگ مرتضی احدی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: به دلیل لزوم رصد اطلاعاتی و امنیتی نسبت به فعالیت‌های دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی و در پی اقدامات خصمانه آنان در تداوم جنگ تحمیلی علیه کشور، تحرکات پنهانی و آشکارای معاندین و جنایات دشمنان قسم‌خورده ایران با ریزبینی و حساسیت هر چه بیشتر توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی این فرماندهی به صورت‌ شبانه‌روزی مورد پایش و مورد کنترل دقیق قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این راستا نیروهای پلیس امنیت عمومی شهرستان آستارا در یک اقدام هوشمندانه و با رصد اطلاعاتی نسبت به شناسایی یکی از لیدرهای اصلی اقدامات ضدامنیتی اعم از تبلیغ علیه کشور، تشویش اذهان عمومی و توهین به مقدسات و ارتباط با شبکه‌های جاسوسی دشمنان در شهرستان آستارا اقدام کردند. با فعال‌سازی چتر اطلاعاتی و بررسی نوع فعالیت، مشخص شد وی به صورت‌ فعالانه به عنوان ستون پنجم دشمن در سطح شهرستان آستارا در حال فعالیت است.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا اظهار داشت: پیگیری موضوع با توجه به‌ اهمیت و حساسیت آن به صورت ویژه دردستور کار ماموران امنیتی این فرماندهی قرار گرفت. با بررسی‌های انجام شده مشخص شد نامبرده یکی از دستگیرشدگان اغتشاشات دی ماه سال 1404 و از لیدرهای اصلی اقدامات خرابکارانه و تعرض به مأموران بوده است. تیم رسیدگی کننده پرونده با هماهنگی مقام قضایی، در یک عملیات غافلگیرانه با حضور در مخفیگاه این متهم موفق به دستگیری وی شدند.

سرهنگ احدی به مهمترین اتهامات این لیدر اقدامات ضدامنیتی در شهرستان آستارا اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: متهم این پرونده با اتهامات متعددی از جمله اقدامات ضدامنیتی، همکاری با سرویس‌های جاسوسی وابسته به شبکه‌های معاند در سطح شهرستان آستارا و همچنین هم‌سو بودن با تحرکات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی، پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

