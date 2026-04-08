با حضور همیشه در صحنه مردم اتفاق افتاد:
تشییع پیکر مطهر 12 شهید جنگ رمضان در استان قم
عصر چهارشنبه 19 فروردین ماه، شمیم شهادت در شهر قم پیچید و مردم سرافراز این شهر مقدس، پیکر مطهر 12 شهید والامقام حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی را در آغوش گرفتند تا بار دیگر ثابت کنند مسیر ایثار و مقاومت همواره زنده است.
به گزارش ایلنا، آیین تشییع باشکوه این 12 شهید والامقام از مسجد امام حسن عسکری آغاز شد، جمعیت انبوهی از اقشار مختلف مردم، روحانیان، فضلا و برخی مسئولان استان قم گرد هم آمده بودند تا پیکرهای مطهر این لالههای گلگون کفن را در مسیری آکنده از معنویت و حماسه مشایعت کنند.
طنین فریادهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» یک لحظه هم قطع نمیشد، مشایعتکنندگان بر سر و سینه میزدند و با سر دادن شعارهای «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و ابراز انزجار از منافقان و وطنفروشان، خشم خود را از دشمنان کشور ابراز کردند.
حضور مقتدرانه گروه ارکستر سپاه علی بن ابیطالب و طنین مارش عزا و حماسه، جلوهای خاص به این مراسم بخشیده بود. پیکرهای شهیدان جنگ رمضان گرداگرد مضجع شریف کریمه اهلبیت، طواف داده شدند، و نماز میت به امامت حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین مومنی اقامه شد.
یکی از بخشهای تکاندهنده و حماسی این آیین و تشییع باشکوه شهدای والامقام، سخنرانی پدران و فرزندان شهداء بود. در این میان، دختر نوجوان یکی از شهیدان با صلابتی زینبی پشت تریبون رفت و با تسلطی ستودنی، متنی را به زبان انگلیسی در پاسخ به یاوهگوییهای دشمنان قرائت کرد.
در پایان این مراسم، پیکرهای مطهر این 12 شهید برای تدفین و خاکسپاری به گلزار شهدای علیبنجعفر شهر قم انتقال داده شد. مردم سلحشور و همیشه در صحنه استان قم نیز با پاشیدن گلاب و نثار صلوات، عزیزان گلگون کفن خود را تا خانه و آرامگاه ابدی آنها بدرقه کردند.