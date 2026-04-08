تشییع پیکر مطهر 12 شهید جنگ رمضان در استان قم

به گزارش ایلنا، آیین تشییع باشکوه این 12 شهید والامقام از مسجد امام حسن عسکری آغاز شد، جمعیت انبوهی از اقشار مختلف مردم، روحانیان، فضلا و برخی مسئولان استان قم گرد هم آمده بودند تا پیکرهای مطهر این لاله‌های گلگون کفن را در مسیری آکنده از معنویت و حماسه مشایعت کنند.

طنین فریادهای «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» یک لحظه هم قطع نمی‌شد، مشایعت‌کنندگان بر سر و سینه می‌زدند و با سر دادن شعارهای «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست» و ابراز انزجار از منافقان و وطن‌فروشان، خشم خود را از دشمنان کشور ابراز کردند.

حضور مقتدرانه گروه ارکستر سپاه علی بن ابیطالب و طنین مارش عزا و حماسه، جلوه‌ای خاص به این مراسم بخشیده بود. پیکرهای شهیدان جنگ رمضان گرداگرد مضجع شریف کریمه اهل‌بیت، طواف داده شدند، و نماز میت به امامت حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مومنی اقامه شد.

یکی از بخش‌های تکان‌دهنده و حماسی این آیین و تشییع باشکوه شهدای والامقام، سخنرانی پدران و فرزندان شهداء بود. در این میان، دختر نوجوان یکی از شهیدان با صلابتی زینبی پشت تریبون رفت و با تسلطی ستودنی، متنی را به زبان انگلیسی در پاسخ به یاوه‌گویی‌های دشمنان قرائت کرد.

در پایان این مراسم، پیکرهای مطهر این 12 شهید برای تدفین و خاکسپاری به گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر شهر قم انتقال داده شد. مردم سلحشور و همیشه در صحنه استان قم نیز با پاشیدن گلاب و نثار صلوات، عزیزان گلگون کفن خود را تا خانه و آرامگاه ابدی آنها بدرقه کردند.

