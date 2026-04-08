حمله هوایی دشمن به واحد های مسکونی و تجاری استان زنجان ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت زد

مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان از برآورد خسارت ۳۰۰ میلیارد تومانی به واحدهای مسکونی و تجاری این استان در پی حملات اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا خواجه‌ای با بیان اینکه، فرآیند ارزیابی خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی و تجاری آغاز شده است گفت: بنیاد مسکن با تمام توان برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده اقدام خواهد کرد.

خواجه‌ای اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده تاکنون یک هزار و ۳۴۳ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان بر اساس حملات تجاوزکارانه آمریکایی صهیونی دچار آسیب‌های جزئی و کلی شده‌اند.

وی مجموع خسارت‌های برآورد شده را تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت:  تعدادی از واحدها به طور کامل تخریب شده و نیاز به احداث مجدد دارند، اما بخش عمده‌ای از واحدها نیازمند تعمیر هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان یادآور شد: در پی حمله دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به کشور و وارد شدن خسارات به برخی واحدهای مسکونی و تجاری، ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان زنجان برای رسیدگی سریع به وضعیت آسیب‌دیدگان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه به منظور تسریع در روند شناسایی و ارزیابی خسارات، شماره تماس اختصاصی در این ستاد راه‌اندازی شده است، افزود: هم‌استانی‌ها می‌توانند با شماره 02440100 تماس بگیرند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن کارشناسان بنیاد مسکن برای بررسی و ارزیابی خسارات به محل اعزام شوند.

خواجه‌ای تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان با همه ظرفیت و توان در کنار مردم قرار دارد و روند بررسی، ارزیابی و پیگیری بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با سرعت انجام خواهد شد.

