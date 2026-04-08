استاندار کرمانشاه:
ظرفیتهای خفته گردشگری استان باید بیدار شود
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برخی پروژههای گردشگری استان بلاتکلیف مانده، گفت: ظرفیتهای خفته گردشگری استان باید بیدار شوند.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی چهارشنبه ۱۹ فروردین، در راستای پیگیری طرح چهارشنبههای اقتصادی و تحقق شعار سال و رونق اشتغالزایی از مجموعه ورزشی-تفریحی «رخش» در جاده کرمانشاه به بیستون بازدید کرد و ضمن بررسی ظرفیتهای این پروژه بزرگ که از یک دهه پیش بلااستفاده مانده، اظهار کرد: در سطح استان کرمانشاه ظرفیتهای خفته و نهفتهای داریم که سرمایهگذاریهای سنگینی در گذشته روی آنها انجام شده و امروز مایه تأسف است که این امکانات در خدمت مردم قرار ندارند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری امور به مردم گفت: سیاست کلی ما این است که بخش خصوصی در حوزههایی نظیر ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری پیشران باشد. دیگر قرار نیست ادارهکل ورزش یا میراث فرهنگی خودشان اقدام به ساخت استخر یا هتل کنند؛ وظیفه ما حمایت از سرمایهگذارانی است که بارِ خدمات رفاهی و ورزشی را از دوش دولت برمیدارند.
حبیبی با قدردانی از انگیزه سرمایهگذار این طرح، تصریح کرد: ساخت مجموعهای با این عظمت که شامل استخر، فضاهای اقامتی، سالنهای مراسم و اسبسواری است، در شرایط فعلی حداقل پنج سال زمان و بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این یک ثروت ملی در استان است که نباید اجازه دهیم به دلیل عدم استفاده، مستهلک شود.
مقام عالی دولت در استان کرمانشاه از پیگیری ویژه برای حل مشکلات مالی این پروژه خبر داد و افزود: هفته آینده با آرامتر شدن شرایط، مطالبات و تسهیلات این مجموعه را پیگیری خواهم کرد.
حبیبی با ابراز خرسندی از تداوم فعالیتهای اقتصادی علیرغم فشارهای اخیر و حوادث جنگ رمضان، اظهار کرد: با همت سرمایهگذار و پشتیبانی تمامی دستگاههای متولی از جمله سازمان صمت، میراث فرهنگی و ورزش و جوانان، انتظار داریم طی چند ماه آینده شاهد بازگشایی این مرکز باشیم.