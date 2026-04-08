خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار قزوین:

در نوع حمایت از واحدهای دامپروری و کشاورزی بازنگری می‌کنیم
کد خبر : 1771129
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار قزوین گفت: قزوین از مهم‌ترین استان‌های تأمین‌کننده این محصولات در کشور است و در سال جاری بازنگری جدی در نوع حمایت‌ها از مجموعه‌های تولیدی به‌ویژه واحدهای دامپروری و کشاورزی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در حاشیه بازدید از دو واحد پرورش اسب و شترمرغ بر اهمیت ویژه امنیت غذایی در «جنگ رمضان» تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات اساسی در این دوره، تأمین پایدار محصولات غذایی بود و استان قزوین در این حوزه نقش محوری ایفا کرد.

وی با اشاره به جایگاه برجسته قزوین در تولید گوشت، مرغ و تخم‌مرغ اضافه کرد: قزوین از مهم‌ترین استان‌های تأمین‌کننده این محصولات در کشور است و در سال جاری بازنگری جدی در نوع حمایت‌ها از مجموعه‌های تولیدی به‌ویژه واحدهای دامپروری و کشاورزی انجام خواهد شد.

استاندار قزوین مجموعه پرورش شترمرغ بازدیدشده را نمونه‌ای موفق دانست و گفت: این واحد در تولید گوشت، پوست و سایر فرآورده‌های شترمرغ ظرفیت ارتقای بیشتری دارد. البته مشکلاتی در زمینه نقدینگی، دریافت تسهیلات بانکی و ایجاد زیرساخت‌ها مطرح شد که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جمع‌بندی و پیگیری خواهد شد.

نوذری با اشاره به ضرورت حمایت‌های گسترده‌تر در سال ۱۴۰۵ افزود: امیدواریم با توجه ویژه به واحدهای صنعتی و به‌خصوص مجموعه‌های کشاورزی، حمایت‌های مالی و زیرساختی تقویت شود تا شاهد رشد قابل‌توجهی در تولید محصولات و ارتقای امنیت غذایی در سطح ملی باشیم.

وی دو مجموعه پرورش اسب در شهرستان البرز  و پرورش شترمرغ در شهرستان آبیک را «بسیار موفق» توصیف کرد و افزود: در ایام جنگ رمضان واحدهایی که در تولید زنجیره غذایی فعالیت دارند با پایداری تولید در حوزه مواد غذایی،نقش مؤثری در تأمین نیاز مردم داشتند. لازم است مشکلات و موانع زنجیره تولید مواد غذایی استان شناسایی و برای رفع آنها اقدام جدی صورت گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار