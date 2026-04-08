استاندار قزوین:
در نوع حمایت از واحدهای دامپروری و کشاورزی بازنگری میکنیم
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در حاشیه بازدید از دو واحد پرورش اسب و شترمرغ بر اهمیت ویژه امنیت غذایی در «جنگ رمضان» تأکید کرد و گفت: یکی از موضوعات اساسی در این دوره، تأمین پایدار محصولات غذایی بود و استان قزوین در این حوزه نقش محوری ایفا کرد.
وی با اشاره به جایگاه برجسته قزوین در تولید گوشت، مرغ و تخممرغ اضافه کرد: قزوین از مهمترین استانهای تأمینکننده این محصولات در کشور است و در سال جاری بازنگری جدی در نوع حمایتها از مجموعههای تولیدی بهویژه واحدهای دامپروری و کشاورزی انجام خواهد شد.
استاندار قزوین مجموعه پرورش شترمرغ بازدیدشده را نمونهای موفق دانست و گفت: این واحد در تولید گوشت، پوست و سایر فرآوردههای شترمرغ ظرفیت ارتقای بیشتری دارد. البته مشکلاتی در زمینه نقدینگی، دریافت تسهیلات بانکی و ایجاد زیرساختها مطرح شد که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جمعبندی و پیگیری خواهد شد.
نوذری با اشاره به ضرورت حمایتهای گستردهتر در سال ۱۴۰۵ افزود: امیدواریم با توجه ویژه به واحدهای صنعتی و بهخصوص مجموعههای کشاورزی، حمایتهای مالی و زیرساختی تقویت شود تا شاهد رشد قابلتوجهی در تولید محصولات و ارتقای امنیت غذایی در سطح ملی باشیم.
وی دو مجموعه پرورش اسب در شهرستان البرز و پرورش شترمرغ در شهرستان آبیک را «بسیار موفق» توصیف کرد و افزود: در ایام جنگ رمضان واحدهایی که در تولید زنجیره غذایی فعالیت دارند با پایداری تولید در حوزه مواد غذایی،نقش مؤثری در تأمین نیاز مردم داشتند. لازم است مشکلات و موانع زنجیره تولید مواد غذایی استان شناسایی و برای رفع آنها اقدام جدی صورت گیرد.