انهدام یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ در آسمان فارس توسط پدافند سپاه
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام یک فروند پهپاد هرمس ۹۰۰ در آسمان فارس خبر داد.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
دقایقی قبل یک فروند پهپاد پیشرفته هرمس ۹۰۰ در آسمان لار استان فارس با آتش سامانه نوین پدافند هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شد.
تاکید میشود ورود هرنوع هواگرد دشمن آمریکایی صهیونی به آسمان کشور حتی بدون انجام عملیات نظامی، نقض آتش بس محسوب شده و پاسخ قاطع داده خواهد شد.