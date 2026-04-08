به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اطلاعیه معاونت به شرح زیر است:

به استناد تصمیمات متخذه در جلسه شورای راهبری تحول اداری استان و پیرو نامه شماره ۲۴۳۸ - ۱۴۰۵ تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۱، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان شرقی، بانک‌ها و بیمه ها از روز شنبه تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ تا اطلاع ثانوی در راستای ارایه خدمات مطلوب به شهروندان عزیز به شرح زیر خواهد بود:

ساعت فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی از ۸:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ اعلام می‌شود.

صددرصد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها به صورت حضوری ایفای وظیفه خواهند کرد.

نحوه فعالیت مراکز آموزشی و دانشگاهی تابع بخشنامه‌های ابلاغی دستگاه‌های متبوعه خود خواهند بود.

دورکاری روزهای پنجشنبه باستناد بخشنامه شماره ۱۶۷۷۵۶ - ۱۴۰۴ تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر می‌باشد.

شایان ذکر است دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای امدادی و عملیاتی، مراکز بهداشتی و درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از شمول بند ۴ این بخشنامه مستثنی می‌باشند.

