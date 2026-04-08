کتابخانه‌ عمومی کرمانشاه در جنگ اخیر آسیب دید/اجرای ۴۰۰ برنامه فرهنگی در سطح استان

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان به ریاست منوچهر حبیبی استاندار و رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی استان و اعضای حقیقی و حقوقی انجمن با هدف بررسی فعالیت کتابخانه‌های عمومی در ایام جنگ رمضان و بررسی و حل مشکلات این نهاد روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه سال جاری در سالن جلسات استانداری کرمانشاه برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در این جلسه گزارشی از عملکرد کتابخانه‌های عمومی در ایام جنگ رمضان و تعطیلات نوروز ارائه داد و ضمن تشکر از همکاری دستگاه های اجرایی بر بررسی وضعیت کتابخانه‌های آسیب دیده در جنگ رمضان و کتابخانه های آسیب‌پذیر در بحران تأکید کرد.

«پریسا محمدی» کرد: بیش از ۵۰درصد کتابخانه‌های عمومی در ایام جنگ فعال بودند اگرچه تعداد پنج باب کتابخانه در این ایام دچار آسیب شدند و هم‌اکنون نیز بیش از ۸۰ درصد از کتابخانه‌های عمومی ما در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی افزود: بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی در ایام جنگ رمضان برای علاقه‌مندان و اعضای کتابخانه های عمومی به صورت حضوری و آنلاین برگزار شده‌ است.

محمدی عدم تعطیلی کتابخانه‌ها در ایام جنگ را نشانه تعهد برای خدمت به مردم دانست و خواستار مصوبه ای برای پرداخت به موقع سهم نیم درصد شهرداری ها در سال جدید برای ارائه خدمات بهتر به علاقه‌مندان فرهنگ شد.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه نیز ضمن تقدیر و تشکر از خادمان فرهنگی بابت استمرار فعالیت های فرهنگی در ایام جنگ و تعطیلات نوروز تقدیر کرد و اذعان کرد که در جریان تلاش های مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار پیگیری جدی و ویژه وضعیت کتابخانه‌ مرکزی استان شد و توجه به زیرساخت های کتابخانه‌ای را از مسائل مهم امسال دانست.

رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه همچنین رشد بیش از پیش سرانه مطالعه و انس بیشتر مردم با کتاب را دارای اهمیت ویژه‌ مطرح کرد.

بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه نیز با تشکر از کتابخانه‌های عمومی بابت فعالیت های فرهنگی و تولید محتوا در ایام بحران و جنگ و تلاش برای پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی، برای همکاری های بیشتر اعلام آمادگی کرد.

در ادامه مظفر تیموری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز وحدت میان مردم را از نعمات الهی دانست و با اشاره به مشکلات کتابخانه‌های آسیب پذیر در جنگ، بر ایمن سازی این اماکن تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، استاندار کرمانشاه از مدیریت و اقدامات مستمر مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در شرایط بحرانی جنگ، به‌ویژه در حوزه تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی و فراهم کردن فضایی امن برای اهالی علم و کتاب، قدردانی کرد.

استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در شرایط دشوار گفت: کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در شرایط بحرانی جنگ، به سنگری فرهنگی برای علاقه‌مندان کتاب و فعالان حوزه فرهنگ تبدیل شدند. این دستاورد ارزشمند حاصل مدیریت شایسته و تلاش‌های مستمر مدیرکل این مجموعه است.

پریسا محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه نیز ضمن قدردانی از حمایت‌ها و توجه استاندار به حوزه فرهنگ و کتابخانه‌ها اظهار کرد: کتابخانه‌های عمومی استان با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای فعالیت‌های متنوع فرهنگی، تلاش دارند گام‌های مؤثری در مسیر خدمت به مردم فرهنگ‌دوست استان بردارند و زمینه توسعه فرهنگ مطالعه را بیش از پیش فراهم کنند.

وی در بخش پایانی سخنانش به تشریح وضعیت موجود کتابخانه های استان نیز پرداخت و گفت: در استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت دارای ۸۲ باب کتابخانه عمومی، ۲۵ باب کتابخانه مشارکتی و ۳ کتابخانه سیار فعال است.

محمدی اضافه کرد: شهرستان کرمانشاه با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و پنج بخش مرکزی، بیلوار، ماهیدشت، کوزران و فیروزآباد، دارای ۲۴ باب کتابخانه فعال شامل ۱۷ باب شهری و ۷ باب روستایی است.

