حادثه سقوط در چاه کرج/یک نفر جان باخت

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط فردی مونث (حدوداً ۶۵ ساله) به داخل چاه در حصارک بالا، خیابان کاوه مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج افزود: سقوط این خانم میانسال در چاهی به عمق تقریبی ۱۶ متر، واقع در زیرزمین ساختمانی دو طبقه به متراژ ۴۰ متر مربع، اتفاق افتاد. علی‌رغم تلاش سریع آتش‌نشانان برای خارج کردن وی، متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

قدمی همچنین بیان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۱ آتش‌نشان به همراه چهار دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.

انتهای پیام/