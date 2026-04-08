آمادگی کامل فرمانداران فارس برای سناریوهای احتمالی در روند انتخابات

به گزارش ایلنا، جلیل حسنی، در نشست ستاد انتخابات استان فارس با هدف بررسی آخرین وضعیت زیرساخت‌های اجرایی و تبیین اقتضائات سیاسی روز با اشاره به تهاجم اخیر علیه کشور، گفت: این یک واقعیت است که محاسبات راهبردی دشمن مبنی بر سقوط سریع حاکمیت و گسست میان مردم و نظام، در سایه پایداری ملی و استحکام ساختارهای قدرت با شکست مواجه شده است.

وی افزود: با وجود شهادت فرمانده کل قوا، ثبات پویای نیروهای مسلح و طراحی هوشمندانه ارکان نظام به‌گونه‌ای تجلی یافت که ایران نه تنها در موضع دفاع، بلکه در رویه تهاجمی نیز مقتدرانه ظاهر شد و تابوهای دیرینه دشمن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را در هم شکست.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، با تحلیل وضعیت اجتماعی کشورمان پس از تهاجم دشمن آمریکایی_صهیونیستی، بر ضرورت وحدت ملی تأکید و تصریح کرد: انسجام داخلی امروز برنده‌ترین سلاح در برابر جنگ شناختی و نظامی دشمن است.

حسنی گفت: حضور هوشمندانه تمامی طیف‌ها، اقوام و حتی منتقدان در تجمعات ملی، نشان از دلبستگی آحاد جامعه به موجودیت میهن دارد و از این روست که باید تلاش کرد لفاظی‌های تفرقه‌افکنانه و اقدامات جریان‌های محفلی و خودسر که انسجام عمومی را نشانه گرفته‌اند، اثری مخرب‌تر از تسلیحات دشمن بر پیکره اقتدار ملی بر جای نگذارد.

حسنی با بیان این که مسوولان ارشد استان به صراحت این رویکردهای غیرمسئولانه را نفی می‌کند، بر ضرورت برخورد با چنددستگی‌ تأکید کرد و خواستار هوشیاری همه‌ جانبه دستگاه‌های مسئول در قبال این پدیده شد.

رئیس ستاد انتخابات استان در ادامه، با تأکید بر لزوم تفکیک فضای مدیریت بحران از فعالیت‌های مدنی، از تلاش برای پیگیری فرآیندهای اجرایی انتخابات با قوت و در زمان مقرر خبر داد و گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده رسانه‌های جمعی موظف شدند با تبیین دقیق فعالیت‌ها، اتمسفر اجتماعی را به سمت عادی‌سازی هدایت کرده و فضای انتخاباتی را در اولویت اطلاع‌رسانی قرار دهند. همچنین با توجه به پیش‌بینی‌ناپذیری رفتارهای دشمن، دستور داده شد که فرمانداران و بخشداران با آمادگی کامل برای بدترین سناریوهای احتمالی، برنامه‌ریزی و بسترسازی کنند.

حسنی همچنین بر اجرای دوره‌های آموزشی فشرده برای کاربران و مجریان شعب اخذ رأی و همچنین تقویت ارتباط سیستماتیک کمیته‌های استانی با رده‌های متناظر در پایتخت تأکید و خاطر نشان کرد: این اقدامات با هدف حصول اطمینان از آمادگی فنی و اشراف عملیاتی استان صورت می‌گیرد تا علی‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، وظایف محوله در حوزه انتخابات با دقت و بر اساس تجربیات گران‌بهای تاریخی به سرانجام برسد و استان فارس همچنان در رتبه‌های برتر آمادگی و نظارت انتخاباتی باقی بماند.

