ورود سامانه بارشی جدید به کرمانشاه از شنبه/ افزایش ۳۹ درصدی بارشها
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش ۳۹ درصدی بارشهای سال زراعی جاری استان خبر داد و گفت: سامانه بارشی جدیدی از اول هفته آینده وارد استان میشود.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علی محمد زورآوند با اشاره به شرایط ناپایدار جوی روزهای اخیر در کرمانشاه، اظهار کرد: سامانه ناپایداری که اکنون بر جو استان حاکم است تا اواخر وقت امروز (چهارشنبه، ۱۹ فروردین)همچنان باعث ناپایداری، رگبار پراکنده و رعد و برق در برخی نقاط استان خصوصا نواحی شمالی از جمله منطقه اورامانات خواهد شد.
وی از خروج تدریجی سامانه ناپایدار از جو استان از اواخر وقت امروز یاد کرد و افزود: از روز پنجشنبه (۲۰ فروردین) تا بعدازظهر شنبه (۲۲ فروردین) جوی پایدار در کرمانشاه حاکم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ورود سامانه ناپایدار به جو استان از بعدازظهر شنبه (۲۲ فروردین)، خاطرنشان کرد: این سامانه ناپایدار تا دوشنبه (۲۴ فروردین) بر جو استان حاکم بوده و باعث رگبار و رعد و برق در کرمانشاه خواهد شد.
زورآوند اشارهای هم به وضعیت بارشهای استان داشت و تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین بارش در سطح استان ۴.۹ میلیمتر بوده و بیشترین بارش را نیز به ترتیب از پاوه به میزان ۱۵.۶ میلیمتر و سنقر و کلیایی به میزان ۱۳.۸ میلیمتر شاهد بودیم. بارش شهر کرمانشاه نیز در این مدت شش دهم میلیمتر بوده و در قصرشیرین و سومار نیز بارندگی نداشتیم.
وی میانگین بارش سال زراعی جاری (ابتدای مهر ۱۴۰۴) تا کنون در استان را ۴۷۲ میلیمتر اعلام کرد و ادامه داد: بارشهای سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت رشد ۲۴ درصد رشد داشته است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه میانگین بارش شهر کرمانشاه در این مدت نیز ۳۵۷ میلیمتر بوده، از رشد ۱۷ درصدی بارشهای شهر کرمانشاه نسبت به سال گذشته و رشد هفت درصدی نسبت به بلندمدت خبر داد.
زورآوند یادآور شد: بیشترین بارش سال زراعی جاری را از پاوه به میزان ۹۳۷ میلیمتر داشتیم که بارشهای پاوه نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۰ درصد رشد داشته است و کمترین بارش نیز از سنقر و کلیایی به میزان ۲۴۷ میلیمتر ثبت شده که بارشهای سنقر نیز از سال گذشته یازده درصد بیشتر بوده، اما از میانگین بلندمدت ۲۱ درصد کمتر بوده است.