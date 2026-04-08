مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:
آسیبدیدگی 1585 واحد مسکونی و تجاری و صنعتی استان همدان در جنگ رمضان / آسیب 313 خودرو و 3 موتورسیکلت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان به آسیبدیدگی 1585 واحد مسکونی و تجاری و صنعتی استان در جنگ رمضان اشاره کرده و گفت: 986 واحد مسکونی، 577 واحد تجاری و 22 واحد صنعتی این استان در حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی آسیب دیده است.
به گزارش ایلنا، حمید پورحسینی به تشریح خسارتهای به وجود آمده در واحدهای مسکونی پرداخته و افزود: 36 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و 950 واحد مسکونی نیاز به تعمیر دارد. همچنین اثاثیه و لوازم خانگی بیش از 200 منزل مسکونی از جمله درب و پنجره، تلویزیون و دیگر لوازم خانه از بین رفته است.
وی به خسارتهای وارد شده ناشی از وقوع جنگ تحمیلی رمضان در واحدهای تجاری استان همدان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حملات آمریکایی و رژیم صهیونیستی به واحدهای تجاری این استان موجب تخریب 100 درصدی 22 واحد تجاری و همچنین آسیب به 555 واحد تجاری و اداری دیگر شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان به تشریح خسارتهای به وجود آمده در واحدهای صنعتی استان پرداخته و اظهار داشت: 14 واحد صنعتی این استان در جنگ رمضان به طور کامل تخریب شده و 8 واحد نیاز به تعمیر دارد. همچنین اقلام سرمایهای 6 واحد به واسطه انفجار و سوختگی آسیب کامل دیده است.
پورحسینی به آسیبدیدگی خودروها و موتورسیکلتهای استان همدان در جنگ رمضان اشاره داشته و تصریح کرد: در پی حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی ناشی از وقوع جنگ رمضان، 313 خودروی سبک و سنگین شخصی و اداری به همراه 6 دستگاه موتورسیکلت در استان همدان آسیب دیده است.
وی بیان داشت: حملات دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در استان همدان به 265 خودروی سبک، 22 خودروی سنگین و 3 دستگاه موتورسیکلت شخصی وارد کرده است. همچنین 22 خودروی سبک، 7 خودروی سنگین و 3 دستگاه موتورسیکلت مربوط به بخش اداری نیز در جنگ رمضان خسارت دیده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان تأکید کرد: ارزیابی خسارت و تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارت واحدهای مسکونی آسیب دیده در جنگ توسط بنیاد مسکن این استان انجام میشود. همچنین ارزیابی خسارت و تأمین اعتبار مورد نیاز خودروها و موتورسیکلتهای نیز از سوی بیمه ایران صورت میگیرد.
پورحسینی ابراز داشت: همچنین ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، اجرایی خواهد شد. سازمان صمت مکلف به بررسی، ارزیابی و تأمین خسارت از سوی وزارتخانه متبوع است. خسارت نهادهای اداری آسیبدیده از جنگ نیز باید از سوی همان اداره پیگیری شود.
وی اضافه کرد: برخی از مناطق آسیبدیده از جمله واحدهای میراثفرهنگی، گردشگری و هتلها در جمع واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی گنجانده نشده است. پیگیری وضعیت خسارت و تأمین اعتبار این واحدها از سوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت متبوع این ادارهکل صورت میگیرد.