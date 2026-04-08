تاسیسات پالایشگاه نفت لاوان مورد حمله قرار گرفت
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیه شماره ۴ خود اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز (چهارشنبه، ۱۹فروردین) تاسیسات پالایشگاه نفت لاوان واقع در جزیره لاوان مورد تهاجم ناجوانمردانه دشمنان قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در حال حاضر گروههای ایمنی و آتشنشانی در حال کنترل و اطفای آتش و ایمنسازی تاسیسات هستند. خوشبختانه با تخلیه به موقع کارکنان تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است.
این اطلاعیه می افزاید: لازم به تاکید است که شبکه تامین و توزیع سوخت کشور پایدار است ولی مجددا از هموطنان عزیز تقاضا میشود با مدیریت مصرف سوخت، اجتناب از ترددهای غیرضرور و استفاده از حمل و نقل عمومی، خادمین خود را در این صنعت یاری دهند.
جزیره لاوان یک جزیره ایرانی در خلیج فارس که از پایانه های صادراتی نفت ایران به شمار می رود.