تاسیسات پالایشگاه نفت لاوان مورد حمله قرار گرفت

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: در حال حاضر گروه‌های ایمنی و آتش‌نشانی در حال کنترل و اطفای آتش و ایمن‌سازی تاسیسات هستند. خوشبختانه با تخلیه به موقع کارکنان تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است.

این اطلاعیه می افزاید: لازم به تاکید است که شبکه تامین و توزیع سوخت کشور پایدار است ولی مجددا از هموطنان عزیز تقاضا می‌شود با مدیریت مصرف سوخت، اجتناب از ترددهای غیرضرور و استفاده از حمل و نقل عمومی، خادمین خود را در این صنعت یاری دهند.

جزیره لاوان یک جزیره ایرانی در خلیج فارس که از پایانه های صادراتی نفت ایران به شمار می رود.

انتهای پیام/