به گزارش ایلنا، محمدجواد اشرفی امروز چهارشنبه گفت: با توجه به اینکه جنگ می‌تواند تبعات آنی و طولانی مدت بر منابع آبی، خاکی و هوا داشته باشد، در طول این ۴۰ روز با وجود اینکه زیستگاه‌ها، محیط طبیعی هستند و نمی‌توان اقدام خاصی در آنها انجام داد، پایش‌ها به منظور پیشگیری از تبعات جنگ تشدید شد.

وی افزود: مناطق تحت مدیریت محیط زیست خوزستان در این مدت به صورت مستمر پایش می‌شدند تا در صورت وقوع اتفاق خاصی، اقدامات پیش‌بینی شده انجام شود و زیستگاه‌ها به ویژه حیات وحش «دز» و «کرخه» کمترین آسیب‌پذیری را داشته باشند. مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان گفت: در این مدت پایش‌های میدانی توسط محیط‌بانان با حساسیت بیشتری انجام شدند تا کمترین اثرگذاری را در منطقه داشته باشیم. اشرفی در ادامه بیان کرد: خوشبختانه در این مدت مساله زیست‌محیطی ناشی از تبعات جنگ در حوزه محیط طبیعی و زیستگاه‌های خوزستان نداشتیم و این مناطق دچار آسیب نشدند.

