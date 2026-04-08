حماسه ایستادگی آتشنشانان شیراز زیر آوار و آتش
در کشاکش حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونی، حماسهای از جنس ایثار در تاروپود شهر طنینانداز شد؛ جایی که قرمزپوشان جانبرکف آتشنشانی شیراز در خط مقدم جبههی شهری، با عبور از میان شعلهها و آوارهای سهمگین «جنگ رمضان»، ۵۰ شهروند گرفتار در چنگال مرگ را با عملیاتهایی نفسگیر به آغوش زندگی بازگرداندند.
به گزارش ایلنا، در روزهایی حملات ددمنشانه آمریکایی-صهیونی، آتشنشانان جانبرکف، چون سدّی پولادین در برابر فاجعه قد علم کردهاند.
ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی در گزارشی از این جهادِ جاری در میان شعله و خاک، اعلام کرد که از نخستین لحظاتِ تهاجم دشمن، طنین زنگ خطر در ایستگاههای شهر قطع نشده و سامانه ۱۲۵ با ثبت ۱۹ هزار و ۸۶۹ تماس، نبض تپندهی امنیتِ مردم بوده است.
در این نبرد نابرابر، ناجیانِ شهر یکهزار و ۴۹۸ مأموریت مستقیم اطفای حریق و امداد را به سرانجام رساندهاند. اوج این جانفشانی، در ۴۰ عملیاتِ فوقتخصصیِ نجات رقم خورد؛ جایی که در قلب ویرانههای ناشی از اصابتها، تیمهای واکنش سریع با چنگ و دندان آوارها را کنار زدند و ۵۰ شهروند گرفتار در چنگال مرگ را به آغوش زندگی بازگرداندند.
هماکنون تمامی ایستگاههای شهر در وضعیت آمادهباش سرخ قرار دارند تا در این «جنگ رمضان»، بر عهد خونین خود با مردم وفادار مانده و میانِ دود و باروت، پیامآورِ حیات و آرامش باشند.
شهرداری شیراز با تجلیل از این رشادتهای بیمرز، اطمینان میدهد که تا برافراشتن پرچم فتح و بازگشت آرامش کامل، در کنارِ ملتِ نستوه خواهد ایستاد.