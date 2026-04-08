فعالیت مجدد سالنهای ورزشی خوزستان
روابط عمومی ورزش و جوانان خوزستان اعلام کرد: با توجه به شرایط آتش بس، فعالیت اماکن ورزشی طی دو هفته پیش رو از تعطیلی خارج شده و به صورت عادی و طبق روال سابق جریان پیدا میکند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد دستور رییس روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان، اظهار کرد: از کلیه مدیران و اماکن ورزشی تقاضا میشود ضمن رعایت قوانین و مقررات و پیشبینی تمام ملاحظات و دستورالعملها برای ادامه فعالیت، اطلاعیههای تصمیمگیری در خصوص نحوه فعالیت را از طریق کانالهای رسمی اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان دنبال کنند.
او بیان کرد: تصمیم گیریهای نحوه فعالیت اماکن ورزشی در شرایط بحران با نظر شورای تأمین شهرستان است.