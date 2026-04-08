استاندار خوزستان در بازدید از پتروشیمی امیرکبیر:

واحدهای آسیب‌دیده را بهتر از گذشته خواهیم ساخت

استاندار خوزستان در بازدید از پتروشیمی امیرکبیر که در آخرین ساعات جنگ تحمیلی و قبل از آغاز آتش‌بس مورد حمله هوایی دشمن قرار گرفت به مردم اطمینان خاطر داد که واحدهای آسیب‌دیده بهتر از گذشته بازسازی خواهند شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز در حاشیه بازدید از پتروشیمی امیرکبیر گفت: ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه شب گذشته دشمن زبون به واحد پتروشیمی امیرکبیر حمله کرد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی وارد عمل شدند و عملیات اطفای حریق شروع شد.

وی افزود: این جنایات نشان‌دهنده استیصال دشمن زبون است که اینگونه واحدهای صنعتی و تولیدی که متعلق به مردم عزیز هستند را مورد هدف قرار می‌دهد و در واقع سفره و معیشت مردم را نشانه گرفته است.

موالی‌زاده اظهار کرد: ان‌شاءالله با همت متخصصین داخلی این واحدها را بهتر از گذشته خواهیم ساخت و به دشمن نشان خواهیم داد که در عرصه سازندگی همچون میدان نظامی محکم و استوار می‌ایستیم.

 

انتهای پیام/
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
