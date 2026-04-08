به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، امروز در حاشیه بازدید از پتروشیمی امیرکبیر گفت: ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه شب گذشته دشمن زبون به واحد پتروشیمی امیرکبیر حمله کرد و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی وارد عمل شدند و عملیات اطفای حریق شروع شد.

وی افزود: این جنایات نشان‌دهنده استیصال دشمن زبون است که اینگونه واحدهای صنعتی و تولیدی که متعلق به مردم عزیز هستند را مورد هدف قرار می‌دهد و در واقع سفره و معیشت مردم را نشانه گرفته است.

موالی‌زاده اظهار کرد: ان‌شاءالله با همت متخصصین داخلی این واحدها را بهتر از گذشته خواهیم ساخت و به دشمن نشان خواهیم داد که در عرصه سازندگی همچون میدان نظامی محکم و استوار می‌ایستیم.

