در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

خسارت ۸۰ میلیارد تومانی جنگ به آثار تاریخی کردستان

معاون گردشگری، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان اطهار کرد: در حملات رژیم آمریکایی-صهیونی ۸۰ میلیارد تومان خسارت به آثار تاریخی استان وارد شده است.

آرمان وطن دوست در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به خسارت ۸۰ میلیارد تومانی جنگ به آثار تاریخی کردستان گفت: بناهای تاریخی بخش‌هایی از تزئینات معماری و آینه‌کاری‌ها، دیوارها، اورسی‌ها، سردَر کتیبه‌ها، گچ‌کاری‌ها، درب و پنجره‌های این اماکن در پی این حملات تخریب شدند.

 وطن دوست افزود: تعدادی بنای ثبتی از جمله بنای ملک تجار، امامزاده پیر عمر، منزل متوسل، منزل مجتهدی و امین الاسلام در داخل بافت تاریخی که در نزدیکی محل اصابت واقع بودند، دچار آسیب شدند.

وی اضافه کرد: در این حملات همچنین تعدادی از تاسیسات گردشگری استان از جمله مجتمع گردشگری الماس غرب، هتل جهانگردی،هتل لاله، مجتمع گردشگری شیدا و باشگاه فرهنگیان در سنندج و هتل‌های ستاره طلایی، آرین و سامان در بانه دچار آسیب و خسارت شدند.

معاون گردشگری، اداره کل گردشگری،میراث فرهنگی و گردشگری کردستان یادآور شد: براساس برآوردهای انجام شده ۸۰میلیارد تومان به بناهای تاریخی و ۱۳۰میلیارد تومان به تاسیسات گردشگری خسارت وارد شده است.

