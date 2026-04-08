هیچگونه نشت مواد و آلاینده از شرکت پتروشیمی امیر کبیر صورت نگرفته است

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بر اساس تدابیر صورت گرفته در فرماندهی ارشد شرایط اضطراری و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پتروشیمی امیرکبیر، هیچگونه نشت مواد و آلاینده از این شرکت پتروشیمی صورت نگرفته است و شرایط تحت کنترل قرار دارد.

بدیهی است این حادثه هیچگونه خطری برای شهرهای همجوار ایجاد نکرده است و شهروندان از توجه به شایعات خودداری نموده و اخبار را از منابع رسمی دنبال نمایند.

