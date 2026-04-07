حمله به میدان میوه و تره بار لار؛ چند باب مغازه تخریب و دچار آتش سوزی شدند

حمله به میدان میوه و تره بار لار؛ چند باب مغازه تخریب و دچار آتش سوزی شدند
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، از حمله دوباره جنگنده‌های رژیم‌های جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به میدان میوه و تره بار شهر لار خبر داد.

به گزارش ایلنا، جلیل حسنی شامگاه سه‌شنبه در این زمینه اعلام کرد: این برای سومین بار در روزهای اخیر است که جنگنده‌های این رژیم‌ها به میدان میوه و تره بار لار حمله می‌کنند؛ خوشبختانه این حمله که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و همچنین اختلال در روند عرضه مواد غذایی و میوه انجام شده، تلفات جانی در پی نداشته است.

حسنی در ادامه با اشاره به اهداف پشت پرده این حملات تاکید کرد: این رژیم‌های جنایتکار در واقع معیشت مردم را هدف قرار داده‌اند و می‌خواهند با ایجاد اختلال در توزیع میوه و تره‌بار، فشار روانی بر جامعه وارد کنند.

وی با اطمینان‌بخشی به شهروندان لاری و سایر نقاط استان افزود: تدابیر لازم برای تامین کالاها و ارزاق مورد نیاز مردم اتخاذ شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 

