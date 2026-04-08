ادامهی عملیات مهار آتش در پتروشیمی امیرکبیر
نیروهای عملیاتی در حال اطفای حریق در پتروشیمی امیرکبیر هستند که ساعتی پیش مورد هجوم دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیروهای عملیاتی، HSE آتشنشانی با هدایت فرمانده ارشد شرایط اضطراری و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال اطفا حریق در شرکت پتروشیمی امیرکبیر میباشند.
تاکنون گزارشی از مصدومیت کارکنان این شرکت دریافت نشده است.
لازم به ذکر است که در ساعت ۲۳/۴۰ دقیقه سهشنبه شب، واحد BDD1 پتروشیمی امیرکبیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.