خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه‌ی عملیات مهار آتش در پتروشیمی امیرکبیر

کد خبر : 1770770
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای عملیاتی در حال اطفای حریق در پتروشیمی امیرکبیر هستند که ساعتی پیش مورد هجوم دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی و سخنگوی شرایط اضطراری  منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نیروهای عملیاتی، HSE آتش‌نشانی با هدایت فرمانده ارشد شرایط اضطراری و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال اطفا حریق در شرکت پتروشیمی امیرکبیر می‌باشند.

تاکنون گزارشی از مصدومیت کارکنان این شرکت دریافت نشده است.

لازم به ذکر است که در ساعت ۲۳/۴۰ دقیقه سه‌شنبه شب، واحد BDD1 پتروشیمی امیرکبیر واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام مورد تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار