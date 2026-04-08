2 واحد صنعتی اراک هدف حمله آمریکایی صهیونی قرار گرفت
کد خبر : 1770765
معاون سیاسی استاندار مرکزی گفت: 2 واحد صنعتی جوار شهر اراک هدف حملات دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حسن قمری، معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی در گفتوگویی خبری از حمله دشمن آمریکایی صهیونی به بخشهایی از دو کارخانه جوار شهر اراک خبر دادو گفت: گروههای امدادی و ارزیاب در محل حملات حاضر شده و در حال اجرای عملیات امدادرسانی هستند.
وی افزود: از مردم درخواست داریم به محل حادثه مراجعه نکرده و باعث ایجاد تجمع نشوند چراکه حضور مردم در محل حملات علاوه بر اختلال در روند امدادرسانی، خطراتی را برای تجمع کنندگان در پی دارد.