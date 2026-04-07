مجروحیت ۴ خرمشهری بر اثر بمباران دشمن
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ۲ نقطه در شهر خرمشهر خبر داد که در پی آن چهار شهروند مجروح شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، ولیالله حیاتی امروز سهشنبه اظهار کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی عصر امروز ۲ نقطه را در شهر خرمشهر مورد تهاجم هوایی قرار دادند.
وی افزود: در پی این حمله حدود پنج انفجار مهیب در سطح شهر شنیده شد.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در این حادثه چهار شهروند مجروح شدند.