مجروحیت ۴ خرمشهری بر اثر بمباران دشمن

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ۲ نقطه در شهر خرمشهر خبر داد که در پی آن چهار شهروند مجروح شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی امروز سه‌شنبه اظهار کرد: دشمنان آمریکایی و صهیونیستی عصر امروز ۲ نقطه را در شهر خرمشهر مورد تهاجم هوایی قرار دادند.

وی افزود: در پی این حمله حدود پنج انفجار مهیب در سطح شهر شنیده شد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در این حادثه چهار شهروند مجروح شدند.

 

