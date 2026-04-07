خوزستان ۱۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۷:۴۳

مجروحیت ۴ خرمشهری بر اثر بمباران دشمن

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله هوایی دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ۲ نقطه در شهر خرمشهر خبر داد که در پی آن چهار شهروند مجروح شدند.