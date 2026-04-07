به گزارش ایلنا، آرش آریانژاد در این رابطه افزود: باتوجه به بارندگی‌های اخیر، دبی ورودی سد سیازاخ به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و حجم آب سد به میزان 105 میلیون مترمکعب رسیده است. بر این اساس آب در حال ورود به داخل محدوده روستاهای مذکور است.

وی به اقدامات انجام شده برای مقابله با بحران‌های احتمالی اشاره کرده و ادامه داد: تمامی خروجی‌ها، تونل‌ها و دریچه‌های سد باز شده و رهاسازی با حداکثر دبی در حال انجام است. اما با توجه به ورودی بیش از حد، کنترل خروجی سد با محدودیت جدی مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان اظهار داشت: با توجه به مخاطرات پیش رو به دلیل سرریز شدن سد سیازاخ، از ساکنان روستاهای گله‌سور و شیخ‌حیدر تقاضا می‌شود هرچه سریعتر نسبت به تخلیه این 2 روستا اقدام کنند تا دچار خسارت جانی و مالی نشوند.

آریانژاد تصریح کرد: سد مخزنی سیازاخ در استان کردستان و در فاصله حدود 7 کیلومتری غرب شهرستان دیواندره قرار دارد. این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته‌رسی با عرض تاج 8 متر، طول تاج 285 متر ارتفاع از پی 76 متر، حوضه آبریز سد 1058 کیلومترمربع است.

