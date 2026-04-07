لرستان ۱۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۷:۳۱

حرکت قطارهای راه‌آهن لرستان تا اطلاع ثانوی لغو شد

مدیرکل راه‌آهن لرستان گفت: با توجه به هشدار غیراخلاقی رژیم صهیونیستی و به منظور حفظ جان مسافران، تمامی حرکت قطارهای بین شهری و محلی از راه‌آهن‌ استان تا اطلاع ثانوی لغو شد.