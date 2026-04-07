حرکت قطارهای راهآهن لرستان تا اطلاع ثانوی لغو شد
مدیرکل راهآهن لرستان گفت: با توجه به هشدار غیراخلاقی رژیم صهیونیستی و به منظور حفظ جان مسافران، تمامی حرکت قطارهای بین شهری و محلی از راهآهن استان تا اطلاع ثانوی لغو شد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا حبیبی روز سهشنبه بیان کرد: تصمیم لغو حرکت قطارها به منظور رعایت احتیاط اتخاذ و تمهیدات لازم برای حملونقل جادهای مسافرانی که نمیتوانند سفر خود را به تاخیر بیندازند اندیشیده شده است.
وی اظهار داشت: تا این لحظه هیچ حمله یا اصابتی در محدوده خطوط ریلی استان انجام نشده است و از مردم تقاضا می شود برنامه سفرهای ریلی محدوده لرستان را از مراجع مرتبط و معتبر پیگیری نمایند.
وی تاکید کرد: راه آهن لرستان ۱۵۵ کیلومتر خط ریلی دارد و مسیر حیاتی در محور خط راه آهن سراسری تهران - جنوب محسوب می شود.