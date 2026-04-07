جاده قدیم میانه به قرهچمن و آزادراه تبریز - تهران بازگشایی شد
ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در اطلاعیه ای از بازگشایی جاده قدیم میانه به قرهچمن و آزادراه تبریز - تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در اطلاعیه ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی آمده است:
به اطلاع هماستانیهای عزیز میرساند؛ با تلاش نیروهای عملیاتی، هماکنون هر دو مسیر جاده قدیم میانه به قرهچمن و آزادراه تبریز - تهران باز شده و امکان تردد وجود دارد. با این حال، همچنان از شهروندان محترم میخواهیم از سفرهای غیرضروری پرهیز نمایند.