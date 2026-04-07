به گزارش ایلنا، عنایت‌الله علیپور اظهار داشت: بر اثر حمله بی رحمانه دشمن صهیونی، آمریکایی در بامداد امروز به یک محله مسکونی پردیس، دست کم 6 تن شهید و 8 نفر مصدوم داشت.

وی افزود: حمله وحشیانه دشمن صهیونی حوالی ساعت 3 بامداد به ساختمانی 5 طبقه در فاز 4 پردیس مجاور بلوار امام رضا (ع) روی داد که امدادگران هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و نیروهای امنیتی و نظامی در همان لحظات اولیه بلافاصله به یاری حادثه دیدگان شتافتند و ضمن برقراری نظم و امنیت در محل، کار آواربرداری و عملیات امداد و نجات آغاز شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس افزود: در حمله امروز دشمن به این محله مسکونی پردیس، برخی ساختمان‌های مجاور محل حادثه نیز آسیب دیدند.از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون این چهارمین حمله ددمنشانه دشمن جنایتکار به شهرستان پردیس است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس افزود: دشمن صهیونی، آمریکایی تا به حال 2 بار به مناطق صنعتی خرمدشت و جاجرود و دو بار نیز به محله‌های مسکونی فاز2 و فاز4 پردیس حمله هوایی کرده است.

انتهای پیام/