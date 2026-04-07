مسدود شدن آزاد راه تبریز - زنجان به دلیل حمله دشمن
بر اساس اطلاعیه ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی به علت اصابت پرتابه های دشمن به محدوده راهدارخانه ورقه در ۹۰ کیلومتری آزادراه تبریز به زنجان، مسیر رفت و برگشت این آزاد راه مسدود شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش همچنین به علت اصابت پرتابههای دشمن، جاده قدیم قرهچمن به میانه نیز به صورت دوطرفه مسدود است.
نیروهای عملیاتی در حال انجام عملیات بازگشایی هستند.
مدیریت بحران استان از مردم عزیز خواسته است تا اطلاع ثانوی از این ۲ مسیر تردد نکنند و با توجه به ترافیک بالای آزادراه، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.