بازگشت خط انتقال برق سعدی–نصر در شرق شیراز به مدار

به گزارش ایلنا، حمید حقیقت سه‌شنبه در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: روز گذشته در پی اصابت یک پرتابه به خط ۶۱۰ سعدی–نصر، بخشی از سیم دچار پارگی و آسیب شد؛ بلافاصله پس از وقوع حادثه و به منظور جلوگیری از اختلال در شبکه، گروه‌های عملیاتی همراه با عوامل نظارتی در محل حاضر شده و عملیات رفع عیب در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

حقیقت با اشاره به وضعیت حساس منطقه، تصریح کرد: به دلیل اعلام مستمر شرایط خطر و پرواز جنگنده‌ها، اجرای عملیات با محدودیت مواجه شد و بنا به دستور نیروهای نظامی حاضر در محل، کار در مقاطعی متوقف گردید.

وی افزود: با وجود این شرایط، نیروهای عملیاتی تا زمان صدور مجوز ادامه کار در منطقه باقی ماندند و پس از ایجاد شرایط نسبیِ ایمن، عملیات تعویض قطعات آسیب‌دیده و رفع عیب خط ازسر گرفته شد؛ در نهایت، خط به طور کامل تعمیر و مجددا برق‌دار شده و به مدار بهره‌برداری بازگشت.

وی از تلاش گروه عملیاتی قدردانی کرد و بر نقش این اقدامات در حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان تاکید نمود.

