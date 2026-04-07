بازگشت خط انتقال برق سعدی–نصر در شرق شیراز به مدار

بازگشت خط انتقال برق سعدی–نصر در شرق شیراز به مدار
مدیر امور انتقال شرق و جنوب شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر از رفع عیب و برق‌دار شدن مجدد خط ۶۱۰ سعدی–نصر در شرق شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمید حقیقت سه‌شنبه در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: روز گذشته در پی اصابت یک پرتابه به خط ۶۱۰ سعدی–نصر، بخشی از سیم دچار پارگی و آسیب شد؛ بلافاصله پس از وقوع حادثه و به منظور جلوگیری از اختلال در شبکه، گروه‌های عملیاتی همراه با عوامل نظارتی در محل حاضر شده و عملیات رفع عیب در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شد.

حقیقت با اشاره به وضعیت حساس منطقه، تصریح کرد: به دلیل اعلام مستمر شرایط خطر و پرواز جنگنده‌ها، اجرای عملیات با محدودیت مواجه شد و بنا به دستور نیروهای نظامی حاضر در محل، کار در مقاطعی متوقف گردید.

وی افزود: با وجود این شرایط، نیروهای عملیاتی تا زمان صدور مجوز ادامه کار در منطقه باقی ماندند و پس از ایجاد شرایط نسبیِ ایمن، عملیات تعویض قطعات آسیب‌دیده و رفع عیب خط ازسر گرفته شد؛ در نهایت، خط به طور کامل تعمیر و مجددا برق‌دار شده و به مدار بهره‌برداری بازگشت.

وی از تلاش گروه عملیاتی قدردانی کرد و بر نقش این اقدامات در حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان تاکید نمود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
