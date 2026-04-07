تمدید خودکار مرخصی خودروهای پلاک اروندی تا پایان فروردین
رانندگان خودروهای پلاک اروندی تا پایان فروردین برای تمدید مرخصی نیازی به مراجعه حضوری به گمرکات دارند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظمنسبالباجی، معاون اقتصادی استانداری، امروز سهشنبه ۱۸ فروردین به رسانهها، گفت: براساس مذاکره و دستور استاندار و هماهنگی صورت گرفته با گمرک ایران، رانندگان خودروهای پلاک اروندی به مرخصی رفته برای تمدید مرخصی، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ نیازی به مراجعه حضوری به گمرکات جهت تمدید مرخصی ندارند.
او بیان کرد: اقدام در این خصوص به طور سیستمی توسط گمرک صورت میگیرد.