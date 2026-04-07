خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید خودکار مرخصی خودروهای پلاک اروندی تا پایان فروردین

کد خبر : 1770588
لینک کوتاه کپی شد.

רانندگان خودروهای پلاک اروندی تا پایان فروردین برای تمدید مرخصی نیازی به مراجعه حضوری به گمرکات دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظم‌نسب‌الباجی، معاون اقتصادی استانداری، امروز سه‌شنبه  ۱۸ فروردین به رسانه‌ها، گفت: براساس مذاکره و دستور استاندار و هماهنگی صورت گرفته با گمرک ایران، رانندگان خودروهای پلاک اروندی به مرخصی رفته برای تمدید مرخصی، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ نیازی به مراجعه حضوری به گمرکات جهت تمدید مرخصی ندارند.

او بیان کرد: اقدام در این خصوص به طور سیستمی توسط گمرک صورت می‌گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار