لغو قطارهای مسافربری از مشهد تا اطلاع ثانوی

فرماندار شهرستان مشهد گفت: حرکت قطارهای مسافربری از مبداء مشهد به دلیل تهدید غیراخلاقی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به زیرساخت‌های ریلی، تا اطلاع ثانوی لغو شده است.