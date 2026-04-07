فرماندار شهرستان مشهد خبر داد:
لغو قطارهای مسافربری از مشهد تا اطلاع ثانوی
فرماندار شهرستان مشهد گفت: حرکت قطارهای مسافربری از مبداء مشهد به دلیل تهدید غیراخلاقی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به زیرساختهای ریلی، تا اطلاع ثانوی لغو شده است.
به گزارش ایلنا، سید حسن حسینی افزود: این تصمیم برای حفظ آرامش روانی مردم اتخاذ شده است. در این راستا در ارتباط با بازگشت به شرایط عادی با توجه به شرایط پیش رو تصمیمگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه تا این لحظه مشمول قطارهای باری نمیشود. در حال حاضر روزانه بین 32 تا 35 رام قطار مسافربری از مشهد به مناطق مختلف کشور اعزام میشود.