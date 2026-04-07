خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار شهرستان مشهد خبر داد:

لغو قطارهای مسافربری از مشهد تا اطلاع ثانوی

لغو قطارهای مسافربری از مشهد تا اطلاع ثانوی
کد خبر : 1770574
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان مشهد گفت: حرکت قطارهای مسافربری از مبداء مشهد به دلیل تهدید غیراخلاقی دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به زیرساخت‌های ریلی، تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

به گزارش ایلنا، سید حسن حسینی افزود: این تصمیم برای حفظ آرامش روانی مردم اتخاذ شده است. در این راستا در ارتباط با بازگشت به شرایط عادی با توجه به شرایط پیش رو تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه تا این لحظه مشمول قطارهای باری نمی‌شود. در حال حاضر روزانه بین 32 تا 35 رام قطار مسافربری از مشهد به مناطق مختلف کشور اعزام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار