آرشیو الکترونیک ۱۲۰ هزار پرونده املاک و حقوقی در آذربایجان غربی
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طرح آرشیو الکترونیک پروندههای املاک و حقوقی در استان به اجرا در آمده است و تاکنون ۱۲۰ هزار پرونده در آذربایجانغربی در طی این پروژه به پرونده الکترونیکی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان آرامون در بازدید استاندار آذربایجانغربی از طرح ساماندهی آرشیو الکترونیک و فیزیکی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی به عنوان بزرگترین و مجهزترین آرشیو ادارات کل راه و شهرسازی در سطح کشور، اظهار داشت: این میزان پرونده معادل ۱۲ میلیون برگ بوده که ساماندهی الکترونیکی گردیده است.
وی افزود: این میزان بیشترین تعداد برگ کار شده در ۳ سال اخیر بین ادارات راه و شهرسازی سطح کشور بوده و استان آذربایجان غربی در پروژه های مذکور در سطح کشور رتبه نخست را دارد.
آرامون ادامه داد: تشکیل پروندههای الکترونیک قدم بسیار مهمی در تسهیل خدماترسانی و اصلاح فرآیند خدمات در استان است و تاکنون ۵۰ درصد پروندههای سطح استان آرشیو شده است.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طی اجرای طرح بازشماری پروندههای املاک و حقوقی و آرشیو الکترونیک آنها تاکنون اراضی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال در سطح استان شناسایی و در اختیار واحدهای مربوطه جهت بهره برداری قرار گرفته است .
آرامون بیان کرد: بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن منجر به ارائه خدمات بهتر و همچنین شناسایی منابع جدید و درآمدزایی جهت استفاده در پروژه های دولت از اراضی در سطح استان میشود.