نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی؛
حمایت از معیشت کارگران، اولویت مجلس در شرایط حساس است
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم صیانت از معیشت کارگران در شرایط حساس کشور، گفت مجلس در کنار سایر قوا برای حمایت از حقوق و رفاه کارگران و حفظ چرخه تولید، اقدامات لازم را دنبال میکند.
مصطفی پوردهقان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در یزد، با بیان اینکه دشمن در تجاوز اخیر به اهداف نظامی خود دست نیافت، اظهار کرد: به واسطه حضور مردم، نیروهای نظامی و همراهی مسئولان دولتی و مجلس، اتحاد و انسجام مقدسی در کشور شکل گرفت و همین موضوع باعث شد دشمن در رسیدن به مقاصد اولیه خود ناکام بماند.
وی افزود: پس از شکست در حوزه نظامی، دشمن به سمت تخریب زیرساختها و ایجاد فشار بر معیشت مردم رفت تا نارضایتی در جامعه افزایش یابد.
پوردهقان با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، تأکید کرد: مجلس در کنار دولت و سایر قوا برای کاهش آسیبها و حمایت از مردم، بهویژه کارگران، پای کار است.
نماینده مردم اردکان ادامه داد: در این شرایط، افزایش حقوق کارگران تا سقف ۶۰ درصد به تصویب رسید و تلاش شد مطالبات معیشتی و رفاهی آنان مورد توجه قرار گیرد.
وی کارگران را از ارکان اصلی حفظ چرخه تولید دانست و گفت: در بسیاری از واحدهای صنعتی حتی شاهد فعالیت سهشیفته داوطلبانه هستیم تا خسارتهای واردشده جبران شود و چرخ تولید کشور متوقف نشود.
نماینده مردم اردکان با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی، تصریح کرد: مردم با وجود اعتراضهای بهحق نسبت به گرانیها و مشکلات موجود، باز هم به خاطر ایران و عشق به وطن پای کار آمدند و همراهی کردند.
پوردهقان این همراهی را نشانهای از درک، مسئولیتپذیری و وطندوستی مردم دانست و خاطرنشان کرد: همین همدلی و ایستادگی مردم، بزرگترین سرمایه کشور در شرایط سخت است.