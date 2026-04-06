دستگیری 4 نفر به اتهام تشویش اذهان عمومی در استان یزد

به گزارش ایلنا، سردار احمد نگهبان افزود: مجرمان دستگیر شده که 3 مرد و یک زن هستند در فضای مجازی و همچنین در فرایند ارتباط با شبکه ایران‌اینترنشنال اقدام به درج و انتشار مطالب و تصاویر با محتوای تبلیغ علیه کشور ایران، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌کردند.

وی به دستگیری و معرفی متهمان به مراجع قضایی اشاره کرده و ادامه داد: این 4 نفر با تلاش مأموران پلیس استان یزد و از طریق رصدهای هدفمند و پایش‌های مستمر در فضای مجازی، دستگیر شدند. این افراد با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرا شدند.

