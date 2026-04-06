به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله در این خصوص، بیان داشت: در پی حملات متعدد دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به شرکت‌های کشتی‌سازی اروندان و شهید موسوی خرمشهر ۲ نفر شهید و یازده نفر مجروح شدند.

وی گفت: همچنین در پی تهاجم دشمن به منطقه ابوالفارس رامهرمز ۱۰ شهید و ۲ مجروح گزارش شده است.

حیاتی همچنین در پاسخ به شایعات حمله به پل‌های اهواز افزود: هیچ حمله موشکی به پل‌های اهواز صورت نگرفته و اخبار منتشر شده در این خصوص شایعه است.

