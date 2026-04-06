محکومیت حمله به مراکز بهداشتی و درمانی از سوی کادر درمانی استان مرکزی

به گزارش ایلنا، پزشکان، دانشجویان و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی امروز دوشنبه 17 فروردین ماه، در حرکتی خودجوش در بیمارستان امیرکبیر شهر اراک گرد هم آمدند و در این راستا حمله و جنایت جنگی به مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز دارویی را محکوم کردند.

تجمع‌کنندگان ضمن محکومیت حملات متجاوزگرانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی به خاک کشور ایران، حمله به مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها و مراکز دارویی را اقدامی غیرانسانی تلقی کرده و این اقدامات جنایتکارانه را نشان‌دهنده چهره واقعی دشمنان کشور توصیف کردند.

جامعه پزشکی و پیراپزشکی استان مرکزی اعم از کادر درمانی، اساتید و دانشجویان، چنین دست‌اندازی‌هایی را خلاف حقوق بشر اعلام کردند. آنان خواستار توجه جوامع و نهادهای بین‌المللی به این تجاوز آشکار و شناختن چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان مدعیان حقوق بشر شدند.

