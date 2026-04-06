در چهارمحال و بختیاری رخ داد؛

حادثه رانندگی در محور لردگان به خوزستان یک فوتی و ۴ مصدوم بر جای گذاشت

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: عصر امروز حادثه رانندگی در محور لردگان به خوزستان قبل از تونل منچ ۴ مصدوم و ۱ فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت:  یک مورد تصادف بین سه دستگاه تیبا و پژو و پراید  در عصر امروز ۱۷ فروردین ماه ۴ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت. 

وی افزود: این حادثه در محور لردگان به خوزستان قبل از تونل منج  رخ داد.

عسگری بیان کرد: مصدومان توسط آمبولانس های کارون، منج و لردگان به بیمارستان شهدا لردگان منتقل شدند.

