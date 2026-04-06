حادثه رانندگی در محور لردگان به خوزستان یک فوتی و ۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری اظهارداشت: یک مورد تصادف بین سه دستگاه تیبا و پژو و پراید در عصر امروز ۱۷ فروردین ماه ۴ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت.

وی افزود: این حادثه در محور لردگان به خوزستان قبل از تونل منج رخ داد.

عسگری بیان کرد: مصدومان توسط آمبولانس های کارون، منج و لردگان به بیمارستان شهدا لردگان منتقل شدند.

