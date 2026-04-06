انهدام پهپاد متجاوز از سوی عشایر ایل زوله در استان کرمانشاه

به گزارش ایلنا، جمعی از عشایر ایل زوله استان کرمانشاه، در جریان کوچ از شهرستان دهلران به سمت کرمانشاه و هنگام استقرار در ارتفاعات زرین‌آباد دهلران در استان ایلام، صدای پرواز یک پهپاد در ارتفاع پایین را شنیدند. بر این اساس با سلاح به سمت پهپاد مشاهده شده تیراندازی کردند.

تعدادی از عشایر با سلاح‌های در اختیار از جمله برنو و کلاشینکف به سمت این پهپاد تیراندازی کردند که پس از چند دقیقه صدای آن قطع شد. عشایر این منطقه اعلام کردند صبح روز بعد بقایای پهپاد ساقط شده شامل موتور، بال عقب و قطعات مختلف در نزدیکی محل استقرار عشایر پیدا شد.

