از سوی عشایر استان انجام شد:
انهدام پهپاد متجاوز از سوی عشایر ایل زوله در استان کرمانشاه
جمعی از عشایر ایل زوله استان کرمانشاه هنگام کوچ در ارتفاعات زرینآباد شهرستان دهلران با تیراندازی به یک پهپاد در حال پرواز در ارتفاع پایین، آن را ساقط کردند و بقایای آن صبح روز بعد در محل پیدا شد. در پی سقوط این پهپاد یک رأس اسب متعلق به عشایر نیز تلف شده است.
به گزارش ایلنا، جمعی از عشایر ایل زوله استان کرمانشاه، در جریان کوچ از شهرستان دهلران به سمت کرمانشاه و هنگام استقرار در ارتفاعات زرینآباد دهلران در استان ایلام، صدای پرواز یک پهپاد در ارتفاع پایین را شنیدند. بر این اساس با سلاح به سمت پهپاد مشاهده شده تیراندازی کردند.
تعدادی از عشایر با سلاحهای در اختیار از جمله برنو و کلاشینکف به سمت این پهپاد تیراندازی کردند که پس از چند دقیقه صدای آن قطع شد. عشایر این منطقه اعلام کردند صبح روز بعد بقایای پهپاد ساقط شده شامل موتور، بال عقب و قطعات مختلف در نزدیکی محل استقرار عشایر پیدا شد.