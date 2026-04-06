رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:
پایان یک گروگانگیری دلهرهآور در استان کرمان / رهایی فرد ربوده شده پس از 80 روز
رییس پلیس آگاهی استان کرمان به پایان یک پرونده گروگانگیری در استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: راز یک پرونده گروگانگیری که مربوط به 80 روز پیش بود، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی این استان کشف شد و به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی افزود: اواخر دی ماه سال گذشته، خانمی با در دست داشتن پرونده فقدان همسر خود به پلیس آگاهی استان کرمان مراجعه کرد. در این راستا تحقیقات اولیه و میدانی کارآگاهان حاکی از آن بود که احتمال آدمربایی فرد مفقود شده به دلیل بدهی مالی وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به صورت ویژه در شعبه مبارزه با جرائم خشن پلیس آگاهی پیگیری شد. در این راستا با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده، محل تقریبی اختفای گروگان در شهرستان رودبار جنوب شناسایی و یک تیم تخصصی از مأموران پلیس به این شهرستان اعزام شد.
رییس پلیس آگاهی استان کرمان به رهایی گروگان اشاره کرده و اظهار داشت: پیش از ورود تیم پلیس، آدمربایان که متوجه اقدامات پلیسی شده بودند، گروگان را در حوالی شهرستان رودبار جنوب رها کرده و متواری شدند. با این اقدام فرد ربوده شده پس از 80 روز، با تلاش پلیس به آغوش خانواده بازگشت.
سرهنگ میرحبیبی به تلاشها برای شناسایی مجرمان و عاملان این حادثه گروگانگیری در استان کرمان از سوی پلیس آگاهی استان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: تحقیقات و بررسیهای لازم برای شناسایی و دستگیری عاملان این آدمربایی با جدیت از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی ادامه دارد.