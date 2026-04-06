تعرض به نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی اظهار کرد: دقایقی قبل یک نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد توسط دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مورد تعرض هوایی گرفت و خوشبختانه تاکنون خسارت انسانی گزارش نشده است.

وی افزود: با آمادگی کامل نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همکاری بی وقفه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امنیت پایدار در سطح استان برقرار است.

