تعرض به نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: در تعرض دشمن به نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد هیچ خسارت انسانی نداشته است.

به گزارش ایلنا از یزد، اسماعیل دهستانی اظهار کرد: دقایقی قبل یک نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد توسط دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی مورد تعرض هوایی گرفت و خوشبختانه تاکنون خسارت انسانی گزارش نشده است.

وی افزود: با آمادگی کامل نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و همکاری بی وقفه دستگاه‌های خدمات‌رسان، امنیت پایدار در سطح استان برقرار است.

انتهای پیام/
اخبار مرتبط
