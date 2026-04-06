نشت گاز علت وقوع حادثه انفجار در روستای ولدآباد بوده است

به گزارش ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی در این ارتباط گفت: ظهر امروز دوشنبه 17 فرودین ماه 1405 یک مورد انفجار در یک منزل مسکونی واقع روستای ولدآباد از توابع بخش مرکزی این شهرستان اعلام شد که بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور تیم‌های امدادی، امنیتی و عملیاتی در محل حادثه و بررسی شواهد، علت وقوع حادثه نشت گاز اعلام شده است.

فرماندار بویین‌زهرا گفت: در این حادثه یک پسر جوان دچار آسیب شده که بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شده است. جهت تصمیم گیری نهایی، علت حادثه توسط تیم‌های کارشناسی از آتش نشانی و شرکت گاز در دست بررسی است.

